«Локомотив» выпустил новогоднее видео с игроками и Галактионовым. Баринов в нем записывает желание «выиграть трофей на глазах у сына»

«Локомотив» опубликовал предновогоднее видео.

В ролике можно увидеть Дмитрия Баринова , записывающего на бумаге «выиграть трофей на глазах у сына», Илью Лантратова, ловящего подарочные коробки у окна, Жерзино Ньямси , готовящего праздничные русские блюда по поваренной книге, и других футболистов клуба.

В конце видео они смотрят телевизионное обращение главного тренера Михаила Галактионова , желающего всем «больших побед и новых положительных эмоций».