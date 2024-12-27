«Локомотив» выпустил новогоднее видео с игроками и Галактионовым. Баринов в нем записывает желание «выиграть трофей на глазах у сына»
«Локомотив» опубликовал предновогоднее видео.
В ролике можно увидеть Дмитрия Баринова, записывающего на бумаге «выиграть трофей на глазах у сына», Илью Лантратова, ловящего подарочные коробки у окна, Жерзино Ньямси, готовящего праздничные русские блюда по поваренной книге, и других футболистов клуба.
В конце видео они смотрят телевизионное обращение главного тренера Михаила Галактионова, желающего всем «больших побед и новых положительных эмоций».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал «Локомотива»
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