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Видео
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«Локомотив» выпустил новогоднее видео с игроками и Галактионовым. Баринов в нем записывает желание «выиграть трофей на глазах у сына»

«Локомотив» опубликовал предновогоднее видео.

В ролике можно увидеть Дмитрия Баринова, записывающего на бумаге «выиграть трофей на глазах у сына», Илью Лантратова, ловящего подарочные коробки у окна, Жерзино Ньямси, готовящего праздничные русские блюда по поваренной книге, и других футболистов клуба.

В конце видео они смотрят телевизионное обращение главного тренера Михаила Галактионова, желающего всем «больших побед и новых положительных эмоций».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал «Локомотива»
logoЛокомотив
logoМихаил Галактионов
logoпремьер-лига Россия
logoЖерзино Ньямси
видео
logoДмитрий Баринов
logoИлья Лантратов
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