Шалимов про 1:3 «Локо» с «Химками»: «Батраков не должен играть опорного – с этим справятся и Баринов, и Карпукас. Он был очень далеко от ворот»
Московский клуб уступил «Химкам» (1:3) в матче 17-го тура Мир РПЛ.
19-летний полузащитник набрал 16 (10+6) очков по системе «гол+пас» в 16 играх в текущем чемпионате России.
«У «Локо» произошло несколько перестановок в составе, а главным стало то, что Батракова перевели на позицию опорного. Это то же самое, что делал Ивич в «Краснодаре», когда Сперцян садился низко в центр поля. На мой взгляд, такие футболисты не должны играть опорного – с этим справятся и Баринов, и Карпукас.
Батраков под нападающими пусть и получит меньше мячей, зато эффективность выше – он может отдать голевую, может сам забить. Но там в этом матче был Сарвели, а Батраков очень далеко от ворот. Но это мои рассуждения, а у тренера могут быть свои резоны», – сказал бывший тренер «Урала» и «Краснодара».
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