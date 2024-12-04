Шалимов про 1:3 «Локо» с «Химками»: «Батраков не должен играть опорного – с этим справятся и Баринов, и Карпукас. Он был очень далеко от ворот»

Игорь Шалимов подверг критике перевод Алексея Батракова в опорники.

Московский клуб уступил «Химкам» (1:3) в матче 17-го тура Мир РПЛ .

19-летний полузащитник набрал 16 (10+6) очков по системе «гол+пас» в 16 играх в текущем чемпионате России.

«У «Локо » произошло несколько перестановок в составе, а главным стало то, что Батракова перевели на позицию опорного. Это то же самое, что делал Ивич в «Краснодаре », когда Сперцян садился низко в центр поля. На мой взгляд, такие футболисты не должны играть опорного – с этим справятся и Баринов , и Карпукас.

Батраков под нападающими пусть и получит меньше мячей, зато эффективность выше – он может отдать голевую, может сам забить. Но там в этом матче был Сарвели, а Батраков очень далеко от ворот. Но это мои рассуждения, а у тренера могут быть свои резоны», – сказал бывший тренер «Урала» и «Краснодара».