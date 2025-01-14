У Жезуса подозрение на разрыв «крестов». Форвард «Арсенала» пройдет дополнительные обследования сегодня
Габриэл Жезус может пропустить длительный срок из-за травмы.
Нападающий «Арсенала» получил травму в матче с «Манчестер Юнайтед» (1:1, 4:5 по пенальти), неудачно приземлившись после столкновения с Бруну Фернандешем.
По информации журналиста The Athletic Дэвида Орнстейна, у бразильского футболиста подозрение на разрыв передней крестообразной связки колена.
Сегодня форвард пройдет дополнительные обследования, чтобы точно установить степень серьезности травмы.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Дэвида Орнстейна
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