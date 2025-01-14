У Жезуса подозрение на разрыв «крестов». Форвард «Арсенала» пройдет дополнительные обследования сегодня

Габриэл Жезус может пропустить длительный срок из-за травмы.

Нападающий «Арсенала » получил травму в матче с «Манчестер Юнайтед» (1:1, 4:5 по пенальти), неудачно приземлившись после столкновения с Бруну Фернандешем.

По информации журналиста The Athletic Дэвида Орнстейна, у бразильского футболиста подозрение на разрыв передней крестообразной связки колена.

Сегодня форвард пройдет дополнительные обследования, чтобы точно установить степень серьезности травмы.