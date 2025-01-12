Жезуса унесли с поля на носилках после стыка с Бруну, форвард «Арсенала» закрывал лицо футболкой. Вместо него вышел Стерлинг

Габриэл Жезус не смог продолжить игру с «МЮ» из-за повреждения.

В конце первого тайма матча 3-го раунда Кубка Англии форвард «Арсенала » неудачно приземлился после столкновения с хавбеком «МЮ » Бруну Фернандешем .

Бразильцу оказали помощь медики, после чего его унесли с поля на носилках. Жезус закрыл лицо футболкой в этот момент.

Вместо него на поле появился Рахим Стерлинг .