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Жезуса унесли с поля на носилках после стыка с Бруну, форвард «Арсенала» закрывал лицо футболкой. Вместо него вышел Стерлинг

Габриэл Жезус не смог продолжить игру с «МЮ» из-за повреждения.

В конце первого тайма матча 3-го раунда Кубка Англии форвард «Арсенала» неудачно приземлился после столкновения с хавбеком «МЮ» Бруну Фернандешем.

Бразильцу оказали помощь медики, после чего его унесли с поля на носилках. Жезус закрыл лицо футболкой в этот момент.

Вместо него на поле появился Рахим Стерлинг.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
logoАрсенал
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Юнайтед
logoГабриэл Жезус
logoРахим Стерлинг
logoБруну Фернандеш
logoтравмы
logoКубок Англии
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