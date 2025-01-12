Жезуса унесли с поля на носилках после стыка с Бруну, форвард «Арсенала» закрывал лицо футболкой. Вместо него вышел Стерлинг
Габриэл Жезус не смог продолжить игру с «МЮ» из-за повреждения.
В конце первого тайма матча 3-го раунда Кубка Англии форвард «Арсенала» неудачно приземлился после столкновения с хавбеком «МЮ» Бруну Фернандешем.
Бразильцу оказали помощь медики, после чего его унесли с поля на носилках. Жезус закрыл лицо футболкой в этот момент.
Вместо него на поле появился Рахим Стерлинг.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем