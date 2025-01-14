«Арсенал» боится, что Жезус не сыграет до конца сезона. У форварда подозрение на разрыв «крестов»

«Арсенал» встревожен ситуацией с Габриэлом Жезусом.

Ранее стало известно , что у нападающего подозрение на разрыв передней крестообразной связки колена.

ESPN отмечает, что у «канониров» есть серьезные опасения по поводу того, что бразилец уже не сыграет в этом сезоне.

В АПЛ-2024/25 Жезус забил 3 гола в 17 матчах. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .