«Арсенал» боится, что Жезус не сыграет до конца сезона. У форварда подозрение на разрыв «крестов»
«Арсенал» встревожен ситуацией с Габриэлом Жезусом.
Ранее стало известно, что у нападающего подозрение на разрыв передней крестообразной связки колена.
ESPN отмечает, что у «канониров» есть серьезные опасения по поводу того, что бразилец уже не сыграет в этом сезоне.
В АПЛ-2024/25 Жезус забил 3 гола в 17 матчах. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
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