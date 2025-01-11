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«Зенит» не будет бороться со «Спартаком» за Илича. Петербуржцы интересовались хавбеком «Торино» летом (Metaratings)

«Зенит» больше не претендует на Ивана Илича.

Минувшим летом петербуржцы работали над трансфером полузащитника «Торино», но в итоге не добились успеха. Согласно последней информации, теперь приобрести серба пытается «Спартак».

По сведениям Metaratings, руководство «Зенита» не рассматривает возможность борьбы за Илича. Укрепление центра полузащиты не входит в число приоритетных задач на данный момент.

Также подчеркивается, что «Торино» не намерен продавать Ивана зимой.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metaratings
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