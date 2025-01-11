«Зенит» не будет бороться со «Спартаком» за Илича. Петербуржцы интересовались хавбеком «Торино» летом (Metaratings)

«Зенит» больше не претендует на Ивана Илича.

Минувшим летом петербуржцы работали над трансфером полузащитника «Торино», но в итоге не добились успеха. Согласно последней информации, теперь приобрести серба пытается «Спартак ».

По сведениям Metaratings, руководство «Зенита » не рассматривает возможность борьбы за Илича . Укрепление центра полузащиты не входит в число приоритетных задач на данный момент.

Также подчеркивается, что «Торино » не намерен продавать Ивана зимой.