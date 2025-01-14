«Боруссия» рассматривает аренду Зинченко. «Арсенал» готов продать защитника за 20 млн евро

Александр Зинченко может продолжить карьеру в Бундеслиге.

Дортмундская «Боруссия » рассматривает возможность подписания защитника «Арсенала » на правах аренды, сообщает журналист Sky Sport Патрик Бергер. Состоялись первые переговоры.

Немецкий клуб интересовался Зинченко еще летом. Лондонцы готовы к диалогу, но хотят либо продать игрока сразу, либо отдать его в аренду с обязательным выкупом. Украинца оценивают в 20 миллионов евро.

Также интерес «Боруссии» привлек Ренату Вейга из «Челси ».

В текущем сезоне АПЛ Зинченко провел 7 матчей. Статистику 28-летнего игрока можно найти здесь .