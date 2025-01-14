«Боруссия» рассматривает аренду Зинченко. «Арсенал» готов продать защитника за 20 млн евро
Александр Зинченко может продолжить карьеру в Бундеслиге.
Дортмундская «Боруссия» рассматривает возможность подписания защитника «Арсенала» на правах аренды, сообщает журналист Sky Sport Патрик Бергер. Состоялись первые переговоры.
Немецкий клуб интересовался Зинченко еще летом. Лондонцы готовы к диалогу, но хотят либо продать игрока сразу, либо отдать его в аренду с обязательным выкупом. Украинца оценивают в 20 миллионов евро.
Также интерес «Боруссии» привлек Ренату Вейга из «Челси».
В текущем сезоне АПЛ Зинченко провел 7 матчей. Статистику 28-летнего игрока можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Патрика Бергера
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем