«Боруссия» договорилась с Вейгой и ведет преговоры с «Челси» об аренде с правом выкупа

Ренату Вейга может перейти в «Боруссию» Дортмунд.

Немецкий клуб достиг полного устного соглашения с 21-летним португальским полузащитником, пишет журналист Флориан Плеттенберг.

Вейга заинтересован в переходе в «Боруссию». Дортмундцы ведут переговоры с «Челси» об аренде с опцией выкупа.

В текущем сезоне АПЛ Вейга сыграл 7 матчей и результативными действиями не отметился. Ренату присоединился к лондонцам прошлым летом, перейдя из «Базеля» за 14 млн евро.