«Боруссия» договорилась с Вейгой и ведет преговоры с «Челси» об аренде с правом выкупа
Ренату Вейга может перейти в «Боруссию» Дортмунд.
Немецкий клуб достиг полного устного соглашения с 21-летним португальским полузащитником, пишет журналист Флориан Плеттенберг.
Вейга заинтересован в переходе в «Боруссию». Дортмундцы ведут переговоры с «Челси» об аренде с опцией выкупа.
В текущем сезоне АПЛ Вейга сыграл 7 матчей и результативными действиями не отметился. Ренату присоединился к лондонцам прошлым летом, перейдя из «Базеля» за 14 млн евро.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Флориана Плеттенберга
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