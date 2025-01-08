Чуквуэмека интересен «Дортмунду». «Челси» готов отдать хавбека в аренду
Карни Чуквуэмека может перейти в дортмундскую «Боруссию».
Немецкий клуб рассматривает возможность подписания 21-летнего хавбека зимой, и «Челси» готов отдать его в аренду.
В текущем сезоне Чуквуэмека играл только в Кубке Англии и Лиге конференций.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sky Sport
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