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  • «Челси» хочет за 20+ млн фунтов продать Вейгу, но «Боруссия» предпочитает аренду с выкупом. «Вулвс» уже предлагали вариант с арендой, его отклонили (Бен Джейкобс)
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«Челси» хочет за 20+ млн фунтов продать Вейгу, но «Боруссия» предпочитает аренду с выкупом. «Вулвс» уже предлагали вариант с арендой, его отклонили (Бен Джейкобс)

«Челси» и «Боруссия» пока не могут договориться о трансфере Ренату Вейги.

Ранее сообщалось, что дортмундцы ведут переговоры с лондонцами об аренде полузащитника с опцией выкупа.

По данным журналиста Бена Джейкобса, «Боруссия» придерживается той же позиции, однако «Челси» хочет продать игрока за сумму от 20 млн фунтов.

Отмечается, что «Вулверхэмптон» уже предлагал вариант с арендой португальца, но его отклонили.

Сам Вейга заинтересован в переходе в «Боруссию». Несмотря на то, что в «Челси» считают, что развитие 21-летнего игрока идет по плану, он предпочитает уйти.

В этом сезоне Ренату провел 7 матчей в АПЛ, не отметившись результативными действиями. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Бена Джейкобса
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