Артета об угрозах в адрес семьи Хавертца: «Если с этим смириться, это будет иметь ужасные последствия. Надо что-то делать. Это задевает и Кая, и меня»

Микель Артета высказался о хейте в адрес Кая Хавертца и его семьи.

Вчера беременная жена футболиста «Арсенала» рассказала , что подверглась угрозам в соцсетях. Лондонский клуб хочет установить личности людей, присылавших ей сообщения.

«Честно говоря, это немыслимо. Мы действительно должны что-то с этим сделать – если с этим смириться, это будет иметь ужасные последствия.

Это так цинично, так сильно зависит от результатов. 27 декабря мы победили [«Ипсвич»] дома со счетом 1:0. Кай Хавертц забил гол, весь стадион пел Waka Waka.

Каждый несет ответственность за нарратив. Это действительно серьезный вопрос. Это задевает его, это задевает меня», – сказал главный тренер «Арсенала ».