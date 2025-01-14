Артета об угрозах в адрес семьи Хавертца: «Если с этим смириться, это будет иметь ужасные последствия. Надо что-то делать. Это задевает и Кая, и меня»
Микель Артета высказался о хейте в адрес Кая Хавертца и его семьи.
Вчера беременная жена футболиста «Арсенала» рассказала, что подверглась угрозам в соцсетях. Лондонский клуб хочет установить личности людей, присылавших ей сообщения.
«Честно говоря, это немыслимо. Мы действительно должны что-то с этим сделать – если с этим смириться, это будет иметь ужасные последствия.
Это так цинично, так сильно зависит от результатов. 27 декабря мы победили [«Ипсвич»] дома со счетом 1:0. Кай Хавертц забил гол, весь стадион пел Waka Waka.
Каждый несет ответственность за нарратив. Это действительно серьезный вопрос. Это задевает его, это задевает меня», – сказал главный тренер «Арсенала».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Football.London
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