Артета рассказал, что Хавертц заболел перед «Брентфордом»: «Были очень явные симптомы. Пришлось посадить его в машину и отвезти обратно. Надеюсь, он поправится очень быстро»

Микель Артета сообщил, что Кай Хавертц не играл с «Брентфордом» из-за болезни.

Вчера «канониры» на выезде обыграли «Брентфорд» (3:1) в 19-м туре АПЛ .

Немецкий игрок, как и несколько его партнеров по команде, заболел перед матчем. Он был исключен из состава на игру.

«С Каем было очевидно [что он не сможет играть против «Брентфорда »]. Он чувствовал себя совсем не хорошо, у него были очень явные симптомы. Так что пришлось держаться подальше, посадить его в машину и отвезти обратно в Лондон.

Такие вещи случаются. Они всегда происходят в этот период – горло, инфекции, вирусы. Поэтому я стараюсь задерживать [окончательный] состав, насколько это возможно, потому что можно встать утром и, к сожалению, получить сюрприз», – заявил главный тренер «Арсенала ».

Однако Артета выразил надежду, что Хавертц будет готов к матчу с «Брайтоном »: «Я так думаю, да. Надеюсь, он поправится очень быстро».

«Арсенал» сыграет в гостях с «Брайтоном» 4 января.