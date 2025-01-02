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Артета рассказал, что Хавертц заболел перед «Брентфордом»: «Были очень явные симптомы. Пришлось посадить его в машину и отвезти обратно. Надеюсь, он поправится очень быстро»

Микель Артета сообщил, что Кай Хавертц не играл с «Брентфордом» из-за болезни.

Вчера «канониры» на выезде обыграли «Брентфорд» (3:1) в 19-м туре АПЛ.

Немецкий игрок, как и несколько его партнеров по команде, заболел перед матчем. Он был исключен из состава на игру.

«С Каем было очевидно [что он не сможет играть против «Брентфорда»]. Он чувствовал себя совсем не хорошо, у него были очень явные симптомы. Так что пришлось держаться подальше, посадить его в машину и отвезти обратно в Лондон.

Такие вещи случаются. Они всегда происходят в этот период – горло, инфекции, вирусы. Поэтому я стараюсь задерживать [окончательный] состав, насколько это возможно, потому что можно встать утром и, к сожалению, получить сюрприз», – заявил главный тренер «Арсенала».

Однако Артета выразил надежду, что Хавертц будет готов к матчу с «Брайтоном»: «Я так думаю, да. Надеюсь, он поправится очень быстро».

«Арсенал» сыграет в гостях с «Брайтоном» 4 января.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Goal
logoБрентфорд
logoпремьер-лига Англия
logoАрсенал
logoЗдоровье
logoМикель Артета
logoКай Хавертц
logoБрайтон
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