«Мы как баскетбольная команда». Как «Арсенал» стал самым высоким топ-клубом АПЛ

Их больше не задавить.

«Арсенал» Микеля Артеты пока не рвется в НБА, а главные звезды не собирают трипл-даблы, но глаза не врут: лондонцы значительно добавили в мышцах и росте.

189-сантиметровый летний новичок, полузащитник Микель Мерино даже шутил: «Мы как баскетбольная команда».

Когда в 8-м туре АПЛ «Арсенал» приехал к «Борнмуту», Артета выставил в основе лишь двух футболистов ниже 182 см – Леандро Троссарда и Рахима Стерлинга (оба – 172). У «Борнмута» таких игроков набралось шесть.

Десять лет назад все было по-другому.

В августе 2014-го, в первом туре стартовавшего сезона, «Арсенал» оказался самой маленькой командой лиги. 183-сантиметровый Микель Артета возвышался тогда над партнерами по полузащите – Джеком Уилшером (172), Аароном Рэмзи (178) и Санти Касорлой (168). Поздний Арсен Венгер верил в деликатных плеймейкеров, придав «Арсеналу» образ сверхтехничной, но хрупкой команды. Его хороший день был торжеством комбинаций и вдохновения. А потом наступал вечер, хлестал дождь, пронизывающе дул ветер, и крепкие ребята из «Стока» или «Болтона» проходились шипами по утопичной мечте «Арсенала».

В первых лондонских набросках Венгер придерживался другого стиля. За 22 года с французом «Арсенал» изменился физически и идейно. Теперь, когда делами заправляет его бывший игрок Артета, лондонцы проходят обратный цикл.

«Мы стояли в туннеле «Хайбери» и видели, что соперники оценивают нас. Можно было услышать перешептывания: «Они еще больше, чем по телевизору». Нас боялись», – вспоминал защитник первого успешного «Арсенала» Венгера Мартин Киоун. Команда-1997/98 выиграла чемпионат и Кубок Англии, и фирменной чертой был не элегантный перепас, а физическая мощь, особенно в центре поля.

«У сегодняшнего «Арсенала» похожая ДНК. То, что приносило нам победы много лет назад. Смесь техники и физики, красивого футбола и грубой силы. Такая комбинация нужна, чтобы стать чемпионами.

Мы ощущали себя гигантами. У нас были техничные игроки, но в то же время многие могли дать и физический отпор. Патрик Виейра умел пасовать, но он никогда не прятался от стыка. Как и Эммануэль Пети.

Если кто-то вступал с нами в битву, хорошо для них это не заканчивалось. Если нас пытались переиграть, мы этого тоже не допускали», – ностальгирует Киоун.

Мысли экс-защитника практически повторил Роб Эдвардс, тренер прошлогоднего дерзкого аутсайдера «Лутона». Весной он подчеркнул, что из троицы претендентов на титул («Арсенал», «Ман Сити» и «Ливерпуль») команда Артеты больше других готова к игре в самых разных режимах: «Физика, чистый футбол или беготня – у них на все есть ответ».

Когда Артета поверил, что рост – это действительно важно?

Осенью Джейми Каррагер потратил немало усилий, чтобы объяснить свое заявление: как тренер Артета уверенно движется в сторону Моуринью, отдаляясь от философии Гвардиолы (в общепринятом понимании футбола Пепа как бренда). Одним из аргументов Каррагера была физика новичков. Джейми перечислил летние трансферы «Арсенала» за последние четыре года и определил, где, по его мнению, Артета сделал разворот от техничных и невысоких игроков к более габаритным.

Это весна-2023, когда «Арсенал» без шансов проиграл «Сити» 1:4 в Манчестере и уступил Пепу дорогу к титулу: «Манчестер Сити» запугал «Арсенал» в конце сезона. Я думаю, здесь и появилось ощущение, что «Арсенал» недостаточно силен, составу не хватает мощи».

Размышления Каррегера пересекаются со словами Артеты: «В лиге очень нужна физика. «Сити» – определенно одна из самых мощных команд, этому нужно соответствовать».

После подписания Деклана Райса в 2023-м тренер «Арсенала» подчеркнул: «Он обладает физическими качествами, которых нам долго не хватало. Потому он здесь». А про 193-сантиметрового Кая Хавертца Артета сказал так: «Мы получили что-то совершенно новое с его мастерством и ростом».

Летом тренд продолжился. Риккардо Калафьори (188 см) – центральный защитник, играющий слева. Чемпион Европы Микель Мерино (189 см) заметно отличается от привычных для «Арсенала» испанских полузащитников вроде Касорлы и Фабрегаса: в прошлом сезоне Мерино лидировал в топ-лигах по выигранным единоборствам вверху (168). «В моем прежнем клубе я был одним из самых высоких игроков. Каждый был ниже меня. <…> Чтобы чего-го достигнуть и быть совершенной командой, вам нужны физический, технический и тактический аспекты», – отмечал Мерино.

Едва ли сантиметры над уровнем газона – это абсолютная цель Артеты. Калафьори был самым инновационным центральным защитником Италии. Мерино играл за «Сосьедад», пятую команду Испании по среднему владению мячом. Но физика точно стала важным бонусом для тренера. Его «Арсенал» – самый высокий топ-клуб в Премьер-лиге.

Без кое-каких условностей и допущений нам не обойтись. При подсчете в спорных случаях выбор делался в пользу более высокого игрока.

В первом матче Артеты в декабре 2019-го средний рост полевых составлял 179,9 см.

Подросший «Арсенал» идет первым в лиге по голам головой (24) с начала прошлого сезона. Не похоже на сюрприз. В этом огромная заслуга тренера по стандартам Николя Жовера и отработанных блокировок с выводом на удар Габриэла при угловых (может, отсюда баскетбольная отсылка Мерино?). Без выдающейся физики нести такую угрозу «Арсеналу» было бы явно сложнее.

И да. После того фатального разгрома на «Этихаде» в апреле 2023-го «Арсенал» больше не проигрывал «Сити» в АПЛ.

«Сити» против «Арсенала» – теперь вражда. Колонка Лукомского

Фото: Gettyimages.ru /Shaun Botterill, Phil Cole /Allsport