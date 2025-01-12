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  • Артета о вылете от «МЮ» по пенальти: «Поразительно, как «Арсенал» не победил, учитывая доминирование, превосходство над соперником. Мы не получили того, чего заслуживали»
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Артета о вылете от «МЮ» по пенальти: «Поразительно, как «Арсенал» не победил, учитывая доминирование, превосходство над соперником. Мы не получили того, чего заслуживали»

Микель Артета огорчен вылетом из Кубка Англии от «Манчестер Юнайтед» по пенальти.

«Если вкратце, то поразительно, как мы не выиграли этот матч, учитывая доминирование, превосходство над соперником, все то, что мы сделали для победы. Мы не получили того, чего заслуживали.

Травма Жезуса серьезно беспокоит меня. Ему пришлось покинуть поле на носилках.

Хавертцу и всем остальным игрокам – я люблю вас, мы все любим вас и то, что эти игроки показывают каждые три дня», – сказал главный тренер «Арсенала». 

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Football.London
logoАрсенал
logoпремьер-лига Англия
logoМикель Артета
logoКай Хавертц
logoКубок Англии
logoМанчестер Юнайтед
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