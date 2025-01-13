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  • «Наполи» и «ПСЖ» могут закрыть трансфер Хвичи сегодня. В сделку на сумму 60-65 млн евро не включат других игроков (ESPN)
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«Наполи» и «ПСЖ» могут закрыть трансфер Хвичи сегодня. В сделку на сумму 60-65 млн евро не включат других игроков (ESPN)

Хвича Кварацхелия близок к переходу в «ПСЖ».

По информации ESPN, парижане должны встретиться с «Наполи» сегодня, чтобы закрыть сделку.

Вероятно, стоимость трансфера составит от 60 до 65 миллионов евро. На данном этапе ожидается, что никто из игроков «ПСЖ» не будет частью сделки, поскольку Милан Шкриньяр и Рандаль Коло-Муани рассматривают иные варианты, помимо «Наполи».

Известно, что Кварацхелия согласовал с «ПСЖ» личные условия контракта, рассчитанного на 5 лет.

В этом сезоне вингер провел 17 матчей в Серии А, забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи. С полной статистикой 23-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ESPN
logoсерия А Италия
logoлига 1 Франция
logoПСЖ
logoНаполи
logoХвича Кварацхелия
возможные трансферы
деньги
ESPN
logoМилан Шкриньяр
logoРандаль Коло-Муани
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