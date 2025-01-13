«Наполи» и «ПСЖ» могут закрыть трансфер Хвичи сегодня. В сделку на сумму 60-65 млн евро не включат других игроков (ESPN)

Хвича Кварацхелия близок к переходу в «ПСЖ».

По информации ESPN , парижане должны встретиться с «Наполи » сегодня, чтобы закрыть сделку.

Вероятно, стоимость трансфера составит от 60 до 65 миллионов евро. На данном этапе ожидается, что никто из игроков «ПСЖ» не будет частью сделки, поскольку Милан Шкриньяр и Рандаль Коло-Муани рассматривают иные варианты, помимо «Наполи».

Известно, что Кварацхелия согласовал с «ПСЖ » личные условия контракта, рассчитанного на 5 лет.

В этом сезоне вингер провел 17 матчей в Серии А, забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи. С полной статистикой 23-летнего игрока можно ознакомиться здесь .