«Наполи» предлагал Хвиче повышение зарплаты до 6+ млн евро в год и готов был снизить отступные со 120 до 75 млн
Ранее главный тренер неаполитанцев Антонио Конте заявил, что футболист сборной Грузии попросил продать его в другой клуб. Сообщалось, что Хвича уже согласовал контракт с «ПСЖ» на 7-7,5 млн в год, сумма трансфера может составить 65-70 млн.
Как утверждает журналист Армандо Арениелло, это неправда, что «Наполи» не хотел платить 23-летнему игроку больше 2 млн евро в год. Клуб сперва предложил продлить контракт с зарплатой 4 млн евро в год плюс бонусы, а затем на 6 млн с бонусами.
По данным Corriere dello Sport, «Наполи» предлагал Хвиче пятилетний контракт с ежегодным повышением зарплаты и выходом на уровень более 6 млн евро в год.
Кроме того, клуб готов был пойти на снижение суммы отступных со 120 до 75 млн евро.
Хвича хочет уйти из «Наполи» – подтвердил Конте. Претендуют «ПСЖ» и «Ливерпуль»
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