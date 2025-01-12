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«Наполи» предлагал Хвиче повышение зарплаты до 6+ млн евро в год и готов был снизить отступные со 120 до 75 млн

«Наполи» прилагал большие усилия, чтобы Хвича Кварацхелия остался в команде.

Ранее главный тренер неаполитанцев Антонио Конте заявил, что футболист сборной Грузии попросил продать его в другой клуб. Сообщалось, что Хвича уже согласовал контракт с «ПСЖ» на 7-7,5 млн в год, сумма трансфера может составить 65-70 млн.

Как утверждает журналист Армандо Арениелло, это неправда, что «Наполи» не хотел платить 23-летнему игроку больше 2 млн евро в год. Клуб сперва предложил продлить контракт с зарплатой 4 млн евро в год плюс бонусы, а затем на 6 млн с бонусами.

По данным Corriere dello Sport, «Наполи» предлагал Хвиче пятилетний контракт с ежегодным повышением зарплаты и выходом на уровень более 6 млн евро в год.

Кроме того, клуб готов был пойти на снижение суммы отступных со 120 до 75 млн евро.

Хвича хочет уйти из «Наполи» – подтвердил Конте. Претендуют «ПСЖ» и «Ливерпуль»

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Corriere dello Sport
logoХвича Кварацхелия
logoсерия А Италия
возможные трансферы
logoПСЖ
logoНаполи
logoлига 1 Франция
деньги
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