Андрей Канчельскис: «Любой российский футболист может уехать в Европу. Некоторые скептически отнеслись к переходу Сафонова в «ПСЖ, а он получает шансы»
Андрей Канчельскис считает, что любой российский игрок может уехать в топ-лигу.
У Канчельскиса спросили, какой российский игрок может переехать в топ-чемпионат.
«Любой российский футболист может уехать в Европу. Только нужно, чтобы было предложение официальное. А самое главное, что надо там играть, получать достаточно времени на поле.
Вот когда Сафонов уехал в «ПСЖ», то некоторые люди скептически отнеслись к этому переходу. А в итоге Матвей получает свои шансы и пользуется ими», — сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед»
Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем