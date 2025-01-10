Андрей Канчельскис: «Любой российский футболист может уехать в Европу. Некоторые скептически отнеслись к переходу Сафонова в «ПСЖ, а он получает шансы»

Андрей Канчельскис считает, что любой российский игрок может уехать в топ-лигу.

У Канчельскиса спросили, какой российский игрок может переехать в топ-чемпионат.

«Любой российский футболист может уехать в Европу. Только нужно, чтобы было предложение официальное. А самое главное, что надо там играть, получать достаточно времени на поле.

Вот когда Сафонов уехал в «ПСЖ», то некоторые люди скептически отнеслись к этому переходу. А в итоге Матвей получает свои шансы и пользуется ими», — сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед»