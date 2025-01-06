Сафонов – первый за 23 года россиянин, выигравший трофей во Франции. Смертин брал Кубок лиги с «Бордо»

Матвей Сафонов стал первым за 23 года россиянином, выигравшим трофей во Франции.

В воскресенье вратарь «ПСЖ » стал обладателем Суперкубка Франции, проведя в запасе матч с «Монако» (1:0). В 2002 году Алексей Смертин в составе «Бордо » выиграл Кубок французской лиги.