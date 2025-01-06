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Сафонов – первый за 23 года россиянин, выигравший трофей во Франции. Смертин брал Кубок лиги с «Бордо»

Матвей Сафонов стал первым за 23 года россиянином, выигравшим трофей во Франции.

В воскресенье вратарь «ПСЖ» стал обладателем Суперкубка Франции, проведя в запасе матч с «Монако» (1:0). 

В 2002 году Алексей Смертин в составе «Бордо» выиграл Кубок французской лиги.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
logoМатвей Сафонов
logoБордо
logoСуперкубок Франции
logoАлексей Смертин
logoКубок лиги Франция
logoПСЖ
logoлига 1 Франция
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