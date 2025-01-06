Сафонов – первый за 23 года россиянин, выигравший трофей во Франции. Смертин брал Кубок лиги с «Бордо»
Матвей Сафонов стал первым за 23 года россиянином, выигравшим трофей во Франции.
В воскресенье вратарь «ПСЖ» стал обладателем Суперкубка Франции, проведя в запасе матч с «Монако» (1:0).
В 2002 году Алексей Смертин в составе «Бордо» выиграл Кубок французской лиги.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
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