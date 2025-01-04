Энрике о том, кто будет вратарем «ПСЖ» в матче за Суперкубок Франции: «И Сафонов, и Доннарумма в хорошей форме. Решу завтра, у нас есть еще одна тренировка»
Луис Энрике еще не решил, сыграет ли Матвей Сафонов в матче за Суперкубок.
Суперкубок Франции разыграют «ПСЖ» и «Монако». Матч пройдет в Дохе 5 январе.
Главный тренер парижской команды ответил на вопрос о том, кто займет место в воротах.
«Завтра я решу, кто сыграет – Доннарумма или Сафонов. Оба находятся в хорошей форме, у нас есть еще одна тренировка», – сказал Энрике.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: RMC Sport
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