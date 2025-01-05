Юрист не верит в возвращение Промеса в Россию: «Даже находясь в ОАЭ на свободе, он будет заблокирован на выезд – нужно снять обвинения в начальном суде в Европе»

Денис Зеленских оценил вероятность возвращения Квинси Промеса в Россию.

Сообщалось , что экс-хавбеку «Спартака» могут дать разрешение на выезд из ОАЭ в феврале.

«Единственный вариант для выезда человека, на которого есть запрос из Интерпола — это решение суда, в котором будет указано, что обвинения на территории ОАЭ сняты и претензий к нему нет. В случае с Промесом вряд ли такое возможно, поэтому даже находясь в ОАЭ на свободе, он будет заблокирован на выезд.

Почему? Обвинения из Европы вряд ли полностью снимут здесь, нужно снять обвинения в начальном суде в Европе», — сказал юрист из ОАЭ.

Ранее суд в Амстердаме заочно осудил Промеса на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также футболист был приговорен к 1,5 годам тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом. После зимних сборов «Спартака » в прошлом сезоне Промеса задержали в ОАЭ.