Юрист не верит в возвращение Промеса в Россию: «Даже находясь в ОАЭ на свободе, он будет заблокирован на выезд – нужно снять обвинения в начальном суде в Европе»
Сообщалось, что экс-хавбеку «Спартака» могут дать разрешение на выезд из ОАЭ в феврале.
«Единственный вариант для выезда человека, на которого есть запрос из Интерпола — это решение суда, в котором будет указано, что обвинения на территории ОАЭ сняты и претензий к нему нет. В случае с Промесом вряд ли такое возможно, поэтому даже находясь в ОАЭ на свободе, он будет заблокирован на выезд.
Почему? Обвинения из Европы вряд ли полностью снимут здесь, нужно снять обвинения в начальном суде в Европе», — сказал юрист из ОАЭ.
Ранее суд в Амстердаме заочно осудил Промеса на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также футболист был приговорен к 1,5 годам тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом. После зимних сборов «Спартака» в прошлом сезоне Промеса задержали в ОАЭ.
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