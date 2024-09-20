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  • Адвокат Промеса: «Квинси верит, что суд его оправдает. Сделали запросы о дополнительных расследованиях»
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Адвокат Промеса: «Квинси верит, что суд его оправдает. Сделали запросы о дополнительных расследованиях»

Адвокаты Квинси Промеса потребовали провести дополнительные расследования.

Несколько дополнительных расследований попросили провести в рамках рассмотрения апелляций по двум делам, сообщила адвокат София Хоф после досудебных слушаний в апелляционном суде Амстердама.

«Мы сделали запросы о дополнительных расследованиях. Мы хотим допросить некоторых свидетелей. Мы также хотим получить дополнительную информацию о мессенджере SkyECC, где обсуждалась тема наркотиков. Прокуратура утверждает, что Промес является одним из участников беседы, тогда как сам Промес отрицает это.

Сейчас Промес ждет решения по экстрадиции, будет ли он отправлен в Нидерланды или нет. Параллельно он играет в ОАЭ. Конечно, ему приходится нелегко. Но он сохраняет оптимизм и верит, что суд в конечном счете оправдает его», – сказала Хоф.

Напомним, суд в Амстердаме заочно осудил Промеса на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также футболист был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.

В середине мая нидерландского игрока освободили из-под стражи в Дубае под залог – ему было запрещено покидать страну. Промес был освобожден на условиях ожидания рассмотрения дела об экстрадиции в Нидерланды. Футболист был задержан задержан полицией после сборов «Спартака» в ОАЭ по делу о ДТП в Дубае, которое впоследствии было закрыто.

Опубликовано: Sports
Источник: ТАСС
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logoпремьер-лига Россия
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logoКвинси Промес
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