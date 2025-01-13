Ботройд о Рэшфорде: «Стандарты упали, когда он подписал контракт. Поездка в США говорит о непрофессионализме. Нельзя уехать в четверг перед субботним матчем, это неписаные правила»
«Когда пришел новый тренер, хотелось бы, что он был тем игроком на тренировочной площадке, который скажет: «Слушайте, у меня сейчас тяжелое время, но вы новый тренер, и я хочу показать себя». Но он поехал в Америку, в Лос-Анджелес или в Нью-Йорк, на баскетбольный матч.
Это звучит непрофессионально. Нельзя уехать в четверг перед субботним матчем, это говорит о непрофессионализме. Это не позволено никому, нельзя так делать. Все в футболе знают об этом, это неписаные правила.
В этом его проблема. Несомненно, он талантлив, у него есть способности. Но в последнее время язык его тела, с тех пор как он подписал этот огромный контракт, говорит о падении стандартов», – заявил экс-игрок «Кардиффа».
Напомним, в ноябре Маркус Рэшфорд в ходе паузы на матчи сборных отправился в США. Рэшфорд посетил Нью-Йорк и матч НБА с участием «Никс».
Невиллу не понравилась поездка Каземиро и Рэшфорда в США: «Вы играете плохо, команда проигрывает – и вы отправились туда, чтобы подзарядить батареи? Это неправильно»
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