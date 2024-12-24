Аморим о ситуации с Рэшфордом: «Это один из худших моментов в «МЮ», но мы должны быть сильными. От больших талантов нужна хорошая игра, больше ответственности»
Рубен Аморим оценил ситуации вокруг Маркуса Рэшфорда.
Нападающий «Манчестер Юнайтед» пропустил три прошлых матча команды, не попадая в заявку.
«На некоторых футболиста лежит большая ответственность, потому что в этом клубе они находятся достаточно давно.
От больших талантов нам нужна хорошая игра, больше ответственности и вовлеченности, чтобы подстегиват всех двигаться вперед в этот момент.
Возможно, это один из худших моментов в нашем клубе. Мы должны быть сильными.
Если бы я знал, то решил бы все проблемы клуба. Но я знаю, что буду делать. Не скажу, что я чувствую себя расслабленным, потому что я действительно расстроен.
Это очень сложный момент, но мы будем решать проблемы шаг за шагом и найдем ответы», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: BBC
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