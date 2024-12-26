Аморим о Рэшфорде вне состава «МЮ»: «Все та же причина. Мы должны быть профессионалами – продолжу следовать своей идее до конца»

Рубен Аморим высказался о непопадании Маркуса Рэшфорда в состав «Ман Юнайтед».

Нападающий «Манчестер Юнайтед» не был включен в заявку команды четвертый матч подряд. Англичанин пропустил сегодняшнюю игру против «Вулверхэмптона» (0:2) в рамках 18-го тура АПЛ.

– Это всегда будет одна и та же причина. Мы должны быть теми же профессионалами, теми же парнями, побеждая или проигрывая.

Проигрывая, я должен быть сильнее. Я продолжу следовать своей идее до конца.

– Разве он не показал вам ничего нового с тех пор, как вы его исключили?

– Если его здесь нет, вы можете догадаться, – заявил главный тренер «Манчестер Юнайтед».

Аморим о Рэшфорде: «Когда я почувствую, что момент подходящий, я что-то поменяю. Это мое решение, он хочет играть, старается. Если поступлю иначе – потеряю себя, я знаю, что делаю»