Аморим о Рэшфорде вне состава «МЮ»: «Все та же причина. Мы должны быть профессионалами – продолжу следовать своей идее до конца»
Рубен Аморим высказался о непопадании Маркуса Рэшфорда в состав «Ман Юнайтед».
Нападающий «Манчестер Юнайтед» не был включен в заявку команды четвертый матч подряд. Англичанин пропустил сегодняшнюю игру против «Вулверхэмптона» (0:2) в рамках 18-го тура АПЛ.
– Это всегда будет одна и та же причина. Мы должны быть теми же профессионалами, теми же парнями, побеждая или проигрывая.
Проигрывая, я должен быть сильнее. Я продолжу следовать своей идее до конца.
– Разве он не показал вам ничего нового с тех пор, как вы его исключили?
– Если его здесь нет, вы можете догадаться, – заявил главный тренер «Манчестер Юнайтед».
Аморим о Рэшфорде: «Когда я почувствую, что момент подходящий, я что-то поменяю. Это мое решение, он хочет играть, старается. Если поступлю иначе – потеряю себя, я знаю, что делаю»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: BBC
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