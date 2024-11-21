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  • Невиллу не понравилась поездка Каземиро и Рэшфорда в США: «Вы играете плохо, команда проигрывает – и вы отправились туда, чтобы подзарядить батареи? Это неправильно»
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Невиллу не понравилась поездка Каземиро и Рэшфорда в США: «Вы играете плохо, команда проигрывает – и вы отправились туда, чтобы подзарядить батареи? Это неправильно»

Гари Невилл остался недоволен поездкой футболистов «МЮ» в США.

Футболисты команды Маркус Рэшфорд и Каземиро в ходе паузы на матчи сборных отправились в США. Рэшфорд посетил Нью-Йорк и матч НБА с участием «Никс», а Каземиро отправился в Диснейленд в Орландо.

«Профессионализм, забота о теле и обеспечение наилучшей подготовки к следующей тренировке имеют решающее значение для каждого решения, которое вы принимаете в течение сезона.

Если говорить о мелких деталях, о том, чтобы быть максимально профессиональном и максимально подготовленным к тренировке, то это не лучший выбор места.

Я не так уж и беспокоюсь из-за поездки Рашфорда и Каземиро в США, но хочу сказать, что если у вас есть четырехдневный перерыв, а до Портленда 12 часов полета и восемь часов разницы во времени, то у вас сильная смена часовых поясов, и вы чувствуете себя немного [тяжело]. 

Я задаю вопрос, основанный на профессионализме: вы играете плохо, команда проигрывает и идет 13-й в лиге, к вам приходит новый тренер – и вы бы выбрали эту поездку для перерыва, чтобы подзарядить батареи? Это не поездка для подзарядки. Это неправильно», – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл в подкасте Stick to Football.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Daily Mail
logoГари Невилл
logoКаземиро
logoМаркус Рэшфорд
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
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