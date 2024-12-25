Аморим о Рэшфорде: «Когда я почувствую, что момент подходящий, я что-то поменяю. Это мое решение, он хочет играть, старается. Если поступлю иначе – потеряю себя, я знаю, что делаю»
Рубен Аморим высказался о ситуации с Маркусом Рэшфордом.
Нападающий «Манчестер Юнайтед» пропустил три прошлых матча команды, не попадая в заявку. Ранее в интервью Рэшфорд допустил свой уход из «МЮ».
«Когда я почувствую, что момент подходящий, я что-то поменяю. До тех пор я буду продолжать думать о том, что лучше для команды.
Я говорю с ним каждый день, не о том интервью, а о его выступлении. Это мое решение. Он хочет играть. Он старается.
Это мое решение, только мое. Я пытаюсь действовать по-своему. Это единственный способ, который я знаю. Если я поступлю иначе, я потеряю себя, а я не позволю этого. Я знаю, что делаю», – сказал главный тренер «МЮ».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем