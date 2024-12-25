Аморим о Рэшфорде: «Когда я почувствую, что момент подходящий, я что-то поменяю. Это мое решение, он хочет играть, старается. Если поступлю иначе – потеряю себя, я знаю, что делаю»

Рубен Аморим высказался о ситуации с Маркусом Рэшфордом.

Нападающий «Манчестер Юнайтед » пропустил три прошлых матча команды, не попадая в заявку. Ранее в интервью Рэшфорд допустил свой уход из «МЮ» .

«Когда я почувствую, что момент подходящий, я что-то поменяю. До тех пор я буду продолжать думать о том, что лучше для команды.

Я говорю с ним каждый день, не о том интервью, а о его выступлении. Это мое решение. Он хочет играть. Он старается.

Это мое решение, только мое. Я пытаюсь действовать по-своему. Это единственный способ, который я знаю. Если я поступлю иначе, я потеряю себя, а я не позволю этого. Я знаю, что делаю», – сказал главный тренер «МЮ».