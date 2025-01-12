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Карасев не вызван на сбор судей УЕФА в Греции. Он не тренировался с коллегами из Европы с сентября 2023 года

Сергей Карасев не вызван на сбор судей УЕФА.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», Карасев не примет участия в сборе судей УЕФА, который пройдет с 3 по 5 февраля в Греции.

Зимой Союз европейских футбольных ассоциаций традиционно собирает арбитров, которые будут работать на играх клубов и сборных во второй части сезона. В этот раз в Афины также приедут судьи-женщины, готовящиеся к летнему чемпионату Европы.

Карасев в последний раз тренировался с коллегами из других европейских стран в сентябре 2023 года – на сборе в Женеве.

В число приглашенных рефери-мужчин вошли представители элитной группы: Бенуа Бастьен, Франсуа Летексье, Клеман Тюрпен (все – Франция), Славко Винчич (Словения), Сердар Гезюбююк, Данни Маккели (оба – Нидерланды), Орель Гринфельд (Израиль), Даниэль Зиберт, Феликс Цвайер, Тобиас Штилер (все – Германия), Марко Гуида, Маурицио Мариани, Давиде Масса (все – Италия), Иштван Ковач (Румыния), Иван Кружльяк (Словакия), Шимон Марчиняк (Польша), Халил Мелер (Турция), Гленн Нюберг (Швеция), Майкл Оливер, Энтони Тэйлор (оба – Англия), Ирфан Пельто (Босния и Герцеговина), Хосе Мария Санчес Мартинес, Хесус Хиль Мансано, Алехандро Эрнандес Эрнандес (все – Испания), Анастасиос Сидиропулос (Греция), Жоау Педру Пиньейру (Португалия), Сандро Шерер (Швейцария), Эспен Эскос (Норвегия).

К ним также добавятся некоторые судьи из группы 1 и 14 видеоарбитров.

В те же сроки пройдут вводные курсы для молодых рефери, впервые включенных в лист ФИФА и получивших право обслуживать международные матчи в 2025 году. По рекомендации РФС этой зимой эмблему ФИФА получит Сергей Чебан, но его среди приглашенных на сбор нет.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСергей Карасев
logoУЕФА
logoсудьи
logoвысшая лига Польша
Сердар Гезюбююк
Сергей Чебан
logoвысшая лига Португалия
Марко Гуида
Маурицио Мариани
Сандро Шерер
logoвысшая лига Греция
logoсерия А Италия
Иван Кружльяк
Орель Гринфельд
Халил Мелер
Феликс Цвайер
logoвысшая лига Словакия
Давиде Масса
logoвысшая лига Швеция
Энтони Тэйлор
Клеман Тюрпен
Эспен Эскос
Данни Маккели
Даниэль Зиберт
Славко Винчич
logoвысшая лига Норвегия
logoбундеслига Германия
logoпремьер-лига Россия
Жоау Педру Пиньейру
Франсуа Летексье
logoвысшая лига Турция
Алехандро Эрнандес Эрнандес
logoпремьер-лига Англия
logoвысшая лига Словения
Тобиас Штилер
Ирфан Пельто
Хосе Мария Санчес Мартинес
logoЛа Лига
logoФИФА
Бенуа Бастьен
Анастасиос Сидиропулос
Иштван Ковач судья
Гленн Нюберг
logoМайкл Оливер
logoвысшая лига Босния и Герцеговина
logoвысшая лига Нидерланды
logoлига 1 Франция
logoвысшая лига Швейцария
Хесус Хиль Мансано
logoвысшая лига Израиль
logoвысшая лига Румыния
logoШимон Марчиняк
logoСпорт-Экспресс
женский футбол
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