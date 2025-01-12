Карасев не вызван на сбор судей УЕФА в Греции. Он не тренировался с коллегами из Европы с сентября 2023 года
Как сообщает «Спорт-Экспресс», Карасев не примет участия в сборе судей УЕФА, который пройдет с 3 по 5 февраля в Греции.
Зимой Союз европейских футбольных ассоциаций традиционно собирает арбитров, которые будут работать на играх клубов и сборных во второй части сезона. В этот раз в Афины также приедут судьи-женщины, готовящиеся к летнему чемпионату Европы.
Карасев в последний раз тренировался с коллегами из других европейских стран в сентябре 2023 года – на сборе в Женеве.
В число приглашенных рефери-мужчин вошли представители элитной группы: Бенуа Бастьен, Франсуа Летексье, Клеман Тюрпен (все – Франция), Славко Винчич (Словения), Сердар Гезюбююк, Данни Маккели (оба – Нидерланды), Орель Гринфельд (Израиль), Даниэль Зиберт, Феликс Цвайер, Тобиас Штилер (все – Германия), Марко Гуида, Маурицио Мариани, Давиде Масса (все – Италия), Иштван Ковач (Румыния), Иван Кружльяк (Словакия), Шимон Марчиняк (Польша), Халил Мелер (Турция), Гленн Нюберг (Швеция), Майкл Оливер, Энтони Тэйлор (оба – Англия), Ирфан Пельто (Босния и Герцеговина), Хосе Мария Санчес Мартинес, Хесус Хиль Мансано, Алехандро Эрнандес Эрнандес (все – Испания), Анастасиос Сидиропулос (Греция), Жоау Педру Пиньейру (Португалия), Сандро Шерер (Швейцария), Эспен Эскос (Норвегия).
К ним также добавятся некоторые судьи из группы 1 и 14 видеоарбитров.
В те же сроки пройдут вводные курсы для молодых рефери, впервые включенных в лист ФИФА и получивших право обслуживать международные матчи в 2025 году. По рекомендации РФС этой зимой эмблему ФИФА получит Сергей Чебан, но его среди приглашенных на сбор нет.
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