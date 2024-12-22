Павел Каманцев: «Карасев – не памятник российскому судейству. Назначения Сергей получает не потому, что великий и хороший»
Павел Карасев поделился мнением об арбитре Сергее Карасеве.
«Карасев даже после ошибок – памятник российскому судейству? Нет, это не памятник российскому судейству. Назначения Сергей получает не потому, что великий и хороший. Есть стратегия, что игрока после ошибок нужно посадить на лавку, чтобы он обозлился и доказал.
Есть обратная. Милорад Мажич считает, что надо давать назначения, чтобы восстановить и вернуть в лучшую форму. То, что случилось — уже случилось, у нас нет задачи наказать. Есть задача — иметь в следующем матче иметь топовых арбитров в оптимальной форме. Прошлый сезон Сергей провел очень хорошо, в этом Кирилл Левников смотрится интереснее», – сказал глава судейского комитета РФС.
Карасев отработал 10 матчей в этом сезоне Мир РПЛ, показал 44 желтых карточки и назначил два пенальти.
Опубликовано: Sports
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