Радимов о Карасеве: «Когда он в адеквате, это лучший наш арбитр. Но в этом году даже в десятку не входит – сколько ошибок совершил. Наворотит и судит дальше»
Владислав Радимов высказался о судействе Сергея Карасева в этом сезоне.
«Вот Карасев, сколько он ошибок совершил? В этом году он даже в десятку лучших судей не входит. Но, по большому счету, он лучший наш судья, да? Когда он в адеквате.
Он ездит в Саудовскую Аравию, там судит, как говорят, хорошо, я не смотрю. Потом приезжает сюда, наворотит и судит дальше. И никто ему не может ничего сказать.
Самая большая проблема, что нет открытости. Этот Мажич пришел, сказал, что открытости не будет. И все из-за этого страдают. Судьи, кстати, в первую очередь, потому что их жестко критикуют», – сказал бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов.
Карасев про общение с Роналду на матче «Аль‑Насра»: «Никаких проблем не возникло. Как лидер и капитан, он интересовался логикой решений. Нормально все понимал»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
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