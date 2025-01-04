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Каманцев о спаде Карасева: «Судейство имеет субъективные вещи, когда ваша ментальная форма влияет на принятие решений»

Павел Каманцев прокомментировал спад в работе Сергея Карасева.

– Как оцените работу Сергея Карасева в первой части сезона?

– Карасев отработал феноменально предыдущий сезон. Этот немного похуже. Наша задача – помочь ему выйти на лучшую форму весной и помочь нам закрыть чемпионат.

– С чем связан его спад?

– Судейство, как и спорт, имеет субъективные вещи, когда ваша ментальная форма влияет на принятие решений. Физически вы можете быть готовым. Сергей лучше нас понимает свой организм и мозг. Я думаю, что он выйдет из этой ситуации лучше.

И Милорад (Мажич, руководитель департамента судейства и инспектирования РФС – Спортс’‘) лучше понимает психологию арбитров. Через матчи Сергей лучше и быстрее восстановит свой уровень, – сказал председатель судейского комитета и экспертно‑судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) Павел Каманцев.

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: «Матч ТВ»
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Павел Каманцев
Милорад Мажич
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