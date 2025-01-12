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  • Артета о поражении от «МЮ»: «Арсенал» заслуживал победу с большим отрывом. Из 1000 матчей вы наверняка проиграете один – это был он. Серия пенальти – лотерея, монетка может упасть любой стороной»
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Артета о поражении от «МЮ»: «Арсенал» заслуживал победу с большим отрывом. Из 1000 матчей вы наверняка проиграете один – это был он. Серия пенальти – лотерея, монетка может упасть любой стороной»

Микель Артета высказался о поражении от «МЮ» в Кубке Англии.

«Арсенал» проиграл «МЮ» в серии пенальти (3:5, 1:1 – основное время) в 3-м раунде.

«Это невероятно. Если оценивать игру и ход матча, «Арсенал» заслуживал победу с большим отрывом. Но реальность такова, что мы выбыли, и единственное, что будут оценивать, – именно этот факт.

Я люблю своих игроков. Я люблю нашу команду, она действительно хороша, из тысячи матчей вы, наверняка, проиграете один – и это был именно он. Вы должны это понять, это тоже часть нашей индустрии, нашей игры. И нужно двигаться дальше, потому что у нас нет времени на раздумья – в среду нас ждет важнейший матч.

Это футбол, и здесь многое зависит от реализации. Сегодня удача была не на нашей стороне. Когда дело доходит до пенальти, вы понимаете, что это лотерея, монетка может упасть любой стороной. Это невероятная команда. Я очень горжусь своими игроками, сложно требовать от них чего-то большего, чем ту игру, которую они показали. Мяч должен попадать в сетку, и вы должны уничтожать соперника – такова реальность», – сказал главный тренер «Арсенала».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
logoАрсенал
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoМикель Артета
logoКубок Англии
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