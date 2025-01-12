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Бруну о Байындыре: «Быть вторым вратарем сложно, но он показывает высший класс, когда появляется шанс. В больших матчах против «Ливерпуля», «Арсенала» все выкладываются на максимум»

Бруну Фернандеш оценил игру Алтая Байындыра против «Арсенала».

Голкипер «МЮ» отразил два 11-метровых удара от «Арсенала» – во время игры и в серии пенальти, где его команда была сильнее – 5:3 (1:1 – основное время).

«Очевидно, что в сложившихся обстоятельствах, когда мы играли в меньшинстве, нам пришлось нелегко, но мы отдали все силы, и в итоге это принесло результат».

О выступлении Алтая Байындыра

«Это важный момент для него – первый пенальти и еще один сэйв. Мы очень рады за него. Быть вторым вратарем сложно, он пришел сюда, чтобы играть, и когда у него появляется шанс, он показывает высший класс. Он показывает топ-уровень на тренировках, всегда готов помочь команде, и он полностью заслужил этот момент.

Я знаю, что мы хотим праздновать и все такое, но сейчас наше внимание сосредоточено на «Саутгемптоне». Именно тогда мы должны подтвердить результат. В больших матчах против «Ливерпуля», «Арсенала» все выкладываются на максимум, потому что это значимые игры. Ты хочешь участвовать в таких матчах, хочешь быть вовлеченным, хочешь быть лучшим. Но мы должны делать это на «Олд Траффорд», с этими болельщиками. Мы обязаны отдавать долг клубу. Мы должны показывать это каждую неделю, в каждой игре», – сказал полузащитник «МЮ».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
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