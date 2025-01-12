Магуайр назвал Хавертца «жуликоватым подонком» после назначения пенальти в матче с «Арсеналом» (Daily Mail)

Харри Магуайр повздорил с Каем Хавертцем в матче Кубка Англии.

В игре 3-го раунда «Манчестер Юнайтед » одержал победу в серии пенальти (1:1, пенальти – 5:3).

Во 2-м тайме матча Кай Хавертц упал в штрафной «МЮ», наткнувшись на ногу защитника Харри Магуайра . Главный судья Энди Мэдли назначил одиннадцатиметровый. После этого Магуайр вышел из себя и начал предъявлять претензии футболистам «Арсенала », что привело к стычке между игроками команд – за это защитнику «МЮ» показали желтую карточку.

Как сообщает Daily Mail, в ходе конфликта Магуайр назвал Хавертца «жуликоватым подонком».

Отметим, что на данной стадии Кубка Англии не использовалась система ВАР.