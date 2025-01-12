Ричардс о вылете «Арсенала» из Кубка Англии: «Разница между победой в АПЛ или в таких матчах – в наличии центрфорварда. Хавертц неплох, но он скорее «десятка»
Майка Ричардс назвал проблемой «Арсенала» отсутствие центрфорварда.
«Арсенал» уступил «МЮ» в 3-м раунде Кубка Англии (1:1, 3:5 – по пенальти).
«Разница между победой «Арсенала» в АПЛ или в таких матчах заключается лишь в наличии центрфорварда.
Кай Хавертц неплохо играет в этом сезоне, но он не является чистым нападающим – он скорее «десятка», – сказал бывший защитник «Сити».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
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