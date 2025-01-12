Бруну получил 50 карточек за 5 лет в «МЮ». Это худший показатель в АПЛ за это время
Ни у кого в АПЛ нет таких проблем с дисциплиной, как у Бруну Фернандеша.
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» сегодня был предупрежден за бросок бутсы в игре с «Арсеналом» в Кубке Англии.
Это его 50-я карточка за время выступлений в составе манкунианцев. Португалец дебютировал в феврале 2020 года и с тех пор получил 47 желтых, а также трижды был удален.
За эти пять лет ни у одного футболиста АПЛ не было такого количества карточек.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Sports
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