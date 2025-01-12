Бруну получил 50 карточек за 5 лет в «МЮ». Это худший показатель в АПЛ за это время

Ни у кого в АПЛ нет таких проблем с дисциплиной, как у Бруну Фернандеша.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед » сегодня был предупрежден за бросок бутсы в игре с «Арсеналом » в Кубке Англии.

Это его 50-я карточка за время выступлений в составе манкунианцев. Португалец дебютировал в феврале 2020 года и с тех пор получил 47 желтых, а также трижды был удален.

За эти пять лет ни у одного футболиста АПЛ не было такого количества карточек.