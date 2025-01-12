«МЮ» победил впервые за 6 матчей – обыграли по пенальти «Арсенал» в Кубке Англии. Было 4 поражения и ничья
«Манчестер Юнайтед» одержал первую победу за 6 матчей.
Команда Рубена Аморима обыграла «Арсенал» в серии пенальти в 3-м раунде Кубка Англии (1:1, пенальти – 5:3).
Ранее «МЮ» не удавалось победить в 5 матчах подряд – 4 поражения и ничья с «Ливерпулем» (2:2).
В последний раз до этой серии манкунианцы побеждали 15 декабря – в дерби с «Манчестер Сити» (2:1).
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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