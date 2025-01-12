«МЮ» победил впервые за 6 матчей – обыграли по пенальти «Арсенал» в Кубке Англии. Было 4 поражения и ничья

«Манчестер Юнайтед» одержал первую победу за 6 матчей.

Команда Рубена Аморима обыграла «Арсенал » в серии пенальти в 3-м раунде Кубка Англии (1:1, пенальти – 5:3).

Ранее «МЮ » не удавалось победить в 5 матчах подряд – 4 поражения и ничья с «Ливерпулем» (2:2).

В последний раз до этой серии манкунианцы побеждали 15 декабря – в дерби с «Манчестер Сити» (2:1).