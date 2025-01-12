«Арсенал» с 2020-го не проходит дальше 4-го раунда Кубка Англии. Второй год подряд команда Артеты вылетает после первой игры

«Арсенал» в пятый раз подряд вылетел на ранней стадии Кубка Англии.

Команда Микеля Артеты, выступая в большинстве с середины второго тайма, не сумела обыграть «Манчестер Юнайтед » и уступила ему в серии пенальти.

«Канониры» второй год подряд покидают турнир после первой же игры в нем. В 2024-м их выбил «Ливерпуль».

В последний раз «Арсенал » проходил хотя бы до 5-го раунда в 2020 году. Тогда он стал победителем. С тех пор – два вылета в 4-м раунде и три в 3-м.