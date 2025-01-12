Хамес после расторжения контракта с «Райо» перейдет в мексиканский «Леон». Хавбек хочет быть в хорошей форме перед ЧМ-2026

Хамес Родригес вновь покидает Европу.

As со ссылкой на TUDN сообщает, что полузащитник, расторгший контракт с «Райо Вальекано », договорился с «Леоном » из Мексики. Отмечается, что это «соглашение на миллионы долларов».

Ожидается, что колумбийский футболист прибудет в новый клуб уже на следующей неделе, а его контракт будет рассчитан до конца 2025-го с опцией продления еще на год. Родригес хочет быть в хорошей форме к ЧМ-2026.

В текущем сезоне Хамес провел 6 матчей в Ла Лиге , не отметившись результативными действиями.

Хамес без клуба – через 4 месяца после перехода в «Райо». Не пригодился даже там