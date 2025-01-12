Хамес после расторжения контракта с «Райо» перейдет в мексиканский «Леон». Хавбек хочет быть в хорошей форме перед ЧМ-2026
Хамес Родригес вновь покидает Европу.
As со ссылкой на TUDN сообщает, что полузащитник, расторгший контракт с «Райо Вальекано», договорился с «Леоном» из Мексики. Отмечается, что это «соглашение на миллионы долларов».
Ожидается, что колумбийский футболист прибудет в новый клуб уже на следующей неделе, а его контракт будет рассчитан до конца 2025-го с опцией продления еще на год. Родригес хочет быть в хорошей форме к ЧМ-2026.
В текущем сезоне Хамес провел 6 матчей в Ла Лиге, не отметившись результативными действиями.
Хамес без клуба – через 4 месяца после перехода в «Райо». Не пригодился даже там
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: As
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