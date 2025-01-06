Хамес покинет «Райо» через 4 месяца после перехода. Клуб и игрок работают над расторжением контракта

Хамес Родригес покидает «Райо Вальекано» спустя 4 месяца после перехода.

По информации The Athletic, Хамес и «Райо Вальекано » обсуждают условия расторжения контракта. В ближайшее время 33-летний полузащитник, перешедший в испанский клуб в августе, станет свободным агентом.

Сообщается, что Хамес решил покинуть «Райо Вальекано» по «экономическим и спортивным причинам». При этом у бывшего игрока «Реала» уже есть предложения от нескольких клубов.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Хамес выходил на поле в 6 матчах Ла Лиги, проводя на поле в среднем 22 минуты. Его подробную статистику можно найти здесь .