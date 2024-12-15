Хамес о 39-летнем Модриче: «Гений. С каждым днем становится только лучше»
Хамес Родригес высоко отозвался о 39-летнем Луке Модриче.
«Модрич – чудо, гений. У меня была возможность играть с ним, и с годами он играет все лучше. С каждым днем!
Чем старше он становится, тем больше у него качеств. Когда я играл с ним, он уже был очень, очень хорош. А сейчас он просто гений», – сказал экс-игрок «Реала», выступающий за «Райо».
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