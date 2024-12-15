Хамес не исключил, что Колумбия выйдет в финал ЧМ: «Мы в топ-3 лучших сборных мира – обыгрывали Испанию, Аргентину, Бразилию, Германию и Уругвай»
Хамес Родригес не исключил, что Колумбия выйдет в финал ЧМ.
– Вы не исключаете, что выйдете в финал чемпионата мира с Колумбией?
– На данный момент мы находимся в тройке лучших сборных мира по игре. И мы обыграли все большие команды: Германию, Бразилию, Аргентину, Уругвай и Испанию.
Нам нравится играть против больших команд. У нас очень качественная команда, которая знает, как играть в больших матчах, – сказал хавбек Колумбии.
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