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Хамес не исключил, что Колумбия выйдет в финал ЧМ: «Мы в топ-3 лучших сборных мира – обыгрывали Испанию, Аргентину, Бразилию, Германию и Уругвай»

Хамес Родригес не исключил, что Колумбия выйдет в финал ЧМ.

– Вы не исключаете, что выйдете в финал чемпионата мира с Колумбией?

– На данный момент мы находимся в тройке лучших сборных мира по игре. И мы обыграли все большие команды: Германию, Бразилию, Аргентину, Уругвай и Испанию.

Нам нравится играть против больших команд. У нас очень качественная команда, которая знает, как играть в больших матчах, – сказал хавбек Колумбии.

Опубликовано: Sports
Источник: Marca
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