Широков об Ари в «Торпедо»: «Давно пора больше доверять своим. Я бы работал спортивным директором в РПЛ, если бы в нашем футболе была логика»
Роман Широков оценил назначение Ари на пост спортивного директора «Торпедо».
– Как вы поняли логику назначения Ари в «Торпедо»?
– Не надо в российском футболе искать логику. Если бы она была, я бы уже давно работал спортивным директором клуба РПЛ. И Аршавин бы не отвечал только за детский футбол.
– Вы расстроены, что он отвечает только за детский футбол?
– Не то чтобы расстроен, просто давно пришло время больше доверять своим. Андрей давно работает в «Зените» в системе, плюс он получил образование, – сказал гендиректор «Леон Сатурна» из LEON Второй лиги Б.
Ари выступал в чемпионате России с 2010 по 2021 год. Он играл за «Спартак», «Краснодар» и «Локомотив». 26 июля 2018 года бразилец получил российское гражданство.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
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