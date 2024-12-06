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Ари заявил, что «Торпедо» будет бороться за золото РПЛ: «Это наша цель, впереди еще долгий путь»

Ари заявил, что «Торпедо» будет бороться за победу в Мир РПЛ в будущем.

– Станет ли «Торпедо» чемпионом России в ближайшие годы?

– «Торпедо» будет за это бороться. Впереди еще долгий путь, это наша цель, – сказал новый спортивный директор «Торпедо»

«Торпедо» с 43 очками в 21 матче занимает второе место в турнирной таблице МЕЛБЕТ-Первой Лиги. 

Ари был назначен спортивным директором «Торпедо» 3 декабря. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
logoАри
logoпремьер-лига Россия
logoТорпедо
logoПервая лига
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