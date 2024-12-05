Ари о Неймаре в «Торпедо»: «Он хочет купить «Сантос», насколько я знаю. Якобы будет игроком, президентом и бизнесменом»
Ари ответил на вопрос о возможном приглашении Неймара в «Торпедо».
«Насколько я знаю, Неймар хочет купить «Сантос». Там он начинал свою карьеру.
Якобы он будет игроком, президентом и бизнесменом. Знаю, что его отец сделал предложение клубу», – сказал новый спортивный директор «Торпедо».
32-летний Неймар выступает за саудовский «Аль-Хилаль».
Ари о Погба: «Торпедо» рассмотрит его кандидатуру. Это будет бомба! Он сейчас без клуба, легенда футбола, еще может принести пользу»
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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