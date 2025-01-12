Мостовой считает, что в России нет игрока, которого купят за 50 млн евро: «Возможно, Батраков, Глушенков, но вряд ли. Сафонова могут перекупить из «ПСЖ» за близкую сумму. У Головин уже не тот возраст»
Александр Мостовой считает, что в РФ нет игрока, которого купят за 50 млн евро.
«У нас нет игрока, за которого европейские клубы заплатят 50 млн евро.
На горизонте, возможно, виден Батраков или Глушенков, но и то вряд ли. Они должны показать что-то выдающееся, чтобы за них столько отдали.
Скорее, Сафонова могут перекупить из «ПСЖ» за сумму, близкую к 50 млн. Головин уже тоже не перейдет никуда за такие огромные деньги – не тот возраст», – сказал бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Мостовой.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
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