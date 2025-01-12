Мостовой считает, что в России нет игрока, которого купят за 50 млн евро: «Возможно, Батраков, Глушенков, но вряд ли. Сафонова могут перекупить из «ПСЖ» за близкую сумму. У Головин уже не тот возраст»

Александр Мостовой считает, что в РФ нет игрока, которого купят за 50 млн евро.

«У нас нет игрока, за которого европейские клубы заплатят 50 млн евро.

На горизонте, возможно, виден Батраков или Глушенков , но и то вряд ли. Они должны показать что-то выдающееся, чтобы за них столько отдали.

Скорее, Сафонова могут перекупить из «ПСЖ » за сумму, близкую к 50 млн. Головин уже тоже не перейдет никуда за такие огромные деньги – не тот возраст», – сказал бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Мостовой.