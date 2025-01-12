Батраков о тренировках с Головиным и Миранчуком: «Почувствовал, что в Европе все интенсивнее и быстрее. Рядом с ними становишься лучше»
Алексей Батраков высказался об Александре Головине и Алексее Миранчуке.
– Почувствовал ли разницу в уровне, когда тренировался с Головиным в сборной России?
– Почувствовал, что в Европе все интенсивнее и быстрее.
Когда играешь с Головиным и Лешей Миранчуком, они помогают тебе выходить на такой же уровень. Рядом с ними становишься лучше, – сказал полузащитник «Локомотива» Батраков.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
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