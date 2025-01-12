Батраков о тренировках с Головиным и Миранчуком: «Почувствовал, что в Европе все интенсивнее и быстрее. Рядом с ними становишься лучше»

Алексей Батраков высказался об Александре Головине и Алексее Миранчуке.

– Почувствовал ли разницу в уровне, когда тренировался с Головиным в сборной России?

– Почувствовал, что в Европе все интенсивнее и быстрее.

Когда играешь с Головиным и Лешей Миранчуком, они помогают тебе выходить на такой же уровень. Рядом с ними становишься лучше, – сказал полузащитник «Локомотива » Батраков .