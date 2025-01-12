«Тоттенхэм» не забил клубу 5-й лиги «Тэмуорту» в Кубке Англии в основное время. «Шпоры» – 4-я команда АПЛ, чей матч с представителем нон-лиг перешел в дополнительное время

«Тоттенхэм» не забил клубу 5-й лиги в Кубке Англии.

Лондонский клуб не смог поразить ворота «Тэмуорта» в 1/32 Кубка Англии и теперь играет дополнительное время.

«Тоттенхэм » стал 4-й командой в истории АПЛ , которая сыграет с представителем нон-лиг (так в Англии называют лиги ниже четвертой – Спортс’‘) в дополнительное время.