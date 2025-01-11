  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • «Ман Сити» – главный фаворит Кубка Англии. «Ливерпуль» – второй, «Арсенал» – третий
3

«Ман Сити» – главный фаворит Кубка Англии. «Ливерпуль» – второй, «Арсенал» – третий

Букмекеры считают «Манчестер Сити» главным фаворитом на победу в Кубке Англии в сезоне-2024/25.

На «Ман Сити» можно поставить за 5.00. При этом у «горожан» лишь три победы в последних 15 матчах и шестое место в таблице АПЛ.

Вторым фаворитом котируется «Ливерпуль» (6.00), третьим – «Арсенал» (8.00).

Обладатель Кубка Англии в 2025 году по версии букмекеров:

  1. «Ман Сити» – 5.00;

  2. «Ливерпуль» – 6.00;

  3. «Арсенал» – 8.00;

  4. «Челси» – 9.00;

  5. «Тоттенхэм» – 11.00;

  6. «Манчестер Юнайтед» – 15.00;

  7. «Ньюкасл» – 15.00;

  8. «Астон Вилла» – 20.00;

  9. «Брайтон» – 25.00;

  10. «Борнмут» – 35.00.

Ставочная вики Спортса

Хвича одной ногой в «ПСЖ» – букмекеры тоже так считают, но есть три конкурента из Англии

Опубликовала: Венера Кравченко
Ставки на футбол
logoКубок Англии
Ставки на спорт
logoМанчестер Сити
logoМанчестер Юнайтед
logoНьюкасл
logoБорнмут
logoЧелси
logoАрсенал
logoАстон Вилла
logoТоттенхэм
logoЛиверпуль
logoБрайтон
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Ставки в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
В 5 из 6 матчей между «Миланом» и «Кальяри» было забито 4+ мяча. 2.55 – тотал больше 3,5 голов в предстоящей очной игре
сегодня, 16:28
«Динамо» не побеждает дома СКА с 2021 года. 2.45 – серия прервется
сегодня, 13:55
Правительство скорректировало правила распределения средств, которые букмекеры отчисляют на российский спорт
сегодня, 13:40
Мирра Андреева вошла в топ-6 букмекерских фаворитов Australian Open. Соболенко котируется первой, Швентек – второй
сегодня, 07:59
«Милан» стал главным фаворитом на Рэшфорда в зимнее трансферное окно
7сегодня, 07:30
У «Баварии» лишь одна победа над «Боруссией» Менхенгладбах на выезде с 2019 года. 3.20 – укрепление тренда
3сегодня, 06:44
Хвича перейдет в «ПСЖ» зимой, считают букмекеры. Парижане предлагают игроку зарплату в 4 раза больше, чем в «Наполи»
7сегодня, 06:21
Налоговые поступления от азартного бизнеса в Украине достигли 402 млн долларов в 2024 году
вчера, 14:46
Госдума отклонила законопроект об уголовной ответственности за рекламу онлайн-казино
вчера, 13:46
«Мельбурн Виктори» проиграл «Вестерн Юнайтед», ведя 3:2 к 90-й минуте. В лайве на камбэк давали 151.00
вчера, 12:38
Ко всем новостям
Последние новости
Чистая прибыль казино «Шамбала» в «Приморье» выросла почти на 45% в 2024 году
11 минут назад
В Индии регулятор получил полномочия блокировать казино, которые не платят налоги
49 минут назад
Колумбия хочет повысить налоги для игорных операторов
сегодня, 16:46
Авиакомпания Delta Air Lines объявила о предстоящем партнерстве с букмекером DraftKings
сегодня, 15:45
Налоговые поступления от азартного бизнеса в Камбожде выросли на 85%
1сегодня, 14:55
Криптобукмекера Polymarket раскритиковали за прием ставок на лесные пожары в Калифонии
сегодня, 14:30
Зимние итоги РПЛ от BetBoom: 6 500 000 рублей выигрыша с ординара и сыгравший кэф 1 117!
вчера, 15:03Промо
У «Байера» 5 побед подряд. Игроки БЕТСИТИ оценили шансы команды Алонсо обыграть «Боруссию» Д
вчера, 13:08Промо
Копылов считает, что «МЮ» выбьет «Арсенал» из Кубка Англии: «Команде Аморима на волне воодушевления нужен проход дальше»
вчера, 12:49
«Кубок Англии – последний шанс команд зацепиться за трофей в этом сезоне». Прогноз Антона Фадина на матч «Арсенал» – «МЮ»
вчера, 12:07
Рекомендуем