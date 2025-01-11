«Ман Сити» – главный фаворит Кубка Англии. «Ливерпуль» – второй, «Арсенал» – третий
Букмекеры считают «Манчестер Сити» главным фаворитом на победу в Кубке Англии в сезоне-2024/25.
На «Ман Сити» можно поставить за 5.00. При этом у «горожан» лишь три победы в последних 15 матчах и шестое место в таблице АПЛ.
Вторым фаворитом котируется «Ливерпуль» (6.00), третьим – «Арсенал» (8.00).
Обладатель Кубка Англии в 2025 году по версии букмекеров:
«Ман Сити» – 5.00;
«Ливерпуль» – 6.00;
«Арсенал» – 8.00;
«Челси» – 9.00;
«Тоттенхэм» – 11.00;
«Манчестер Юнайтед» – 15.00;
«Ньюкасл» – 15.00;
«Астон Вилла» – 20.00;
«Брайтон» – 25.00;
«Борнмут» – 35.00.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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