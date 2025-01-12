Кейн о примерах для подражания: «Шерингем очень хорошо чувствовал игру. Еще ван Нистелрой и Дефо, который был бомбардиром «Тоттенхэма». И Роналдо, конечно»
Харри Кейн рассказал, на каких нападающих он равнялся.
«В самом начале это был Тедди Шерингем, который очень хорошо чувствовал игру. Можно добавить Руда ван Нистелроя или Джермейна Дефо, который был бомбардиром «Тоттенхэма», когда я был в молодежной команде. И, конечно, бразильца Роналдо.
В целом мне очень нравятся нападающие, которые умеют делать разные вещи с мячом за пределами штрафной площади, могут участвовать в игре, созидать. Это всегда вдохновляло меня. Вероятно, это показало мне путь к тому, как стать тем нападающим, которым я являюсь сегодня», – сказал форвард «Баварии» и сборной Англии в интервью L’Équipe.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Bayern & Germany
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем