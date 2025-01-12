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  • Кейн о примерах для подражания: «Шерингем очень хорошо чувствовал игру. Еще ван Нистелрой и Дефо, который был бомбардиром «Тоттенхэма». И Роналдо, конечно»
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Кейн о примерах для подражания: «Шерингем очень хорошо чувствовал игру. Еще ван Нистелрой и Дефо, который был бомбардиром «Тоттенхэма». И Роналдо, конечно»

Харри Кейн рассказал, на каких нападающих он равнялся.

«В самом начале это был Тедди Шерингем, который очень хорошо чувствовал игру. Можно добавить Руда ван Нистелроя или Джермейна Дефо, который был бомбардиром «Тоттенхэма», когда я был в молодежной команде. И, конечно, бразильца Роналдо.

В целом мне очень нравятся нападающие, которые умеют делать разные вещи с мячом за пределами штрафной площади, могут участвовать в игре, созидать. Это всегда вдохновляло меня. Вероятно, это показало мне путь к тому, как стать тем нападающим, которым я являюсь сегодня», – сказал форвард «Баварии» и сборной Англии в интервью L’Équipe.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Bayern & Germany
logoРоналдо
logoбундеслига Германия
logoСборная Англии по футболу
logoТоттенхэм
logoРуд ван Нистелрой
logoХарри Кейн
logoТедди Шерингем
logoБавария
logoпремьер-лига Англия
logoДжермейн Дефо
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