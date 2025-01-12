Кейн о примерах для подражания: «Шерингем очень хорошо чувствовал игру. Еще ван Нистелрой и Дефо, который был бомбардиром «Тоттенхэма». И Роналдо, конечно»

Харри Кейн рассказал, на каких нападающих он равнялся.

«В самом начале это был Тедди Шерингем , который очень хорошо чувствовал игру. Можно добавить Руда ван Нистелроя или Джермейна Дефо , который был бомбардиром «Тоттенхэма », когда я был в молодежной команде. И, конечно, бразильца Роналдо .

В целом мне очень нравятся нападающие, которые умеют делать разные вещи с мячом за пределами штрафной площади, могут участвовать в игре, созидать. Это всегда вдохновляло меня. Вероятно, это показало мне путь к тому, как стать тем нападающим, которым я являюсь сегодня», – сказал форвард «Баварии» и сборной Англии в интервью L’Équipe.