Аке о возможном уходе Уокера: «Огромная потеря. Важный игрок для «Сити» на протяжении многих лет, большая личность»
Ранее главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола сообщил, что 34-летний английский защитник попросил отпустить его из «Ман Сити», так как он «хочет изучить варианты за рубежом».
– Будет ли потерей остаться без лидерства Кайла Уокера?
– Огромной. Он важный игрок для нас, большая личность. Он также хороший парень, я очень хорошо [дружу] с ним. Посмотрим, что случится. Нет сомнений, что он был важным игроком для нас.
Он был таким на протяжении многих лет. В этом году он также большая личность в команде. Он заслуживает большой похвалы за все годы, что он был топ-игроком для этого клуба, – заявил защитник «Манчестер Сити».
Пеп о желании Уокера уйти из «Сити»: «Он хотел еще после требла, но предложение «Баварии» было недостаточно хорошим. Я его уважаю и благодарен, но предпочитаю использовать тех, кто мыслями здесь»
Уокер попросил «Сити» отпустить его. В претендентах «Милан» и Саудовская Аравия
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