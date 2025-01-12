Аке о возможном уходе Уокера: «Огромная потеря. Важный игрок для «Сити» на протяжении многих лет, большая личность»

Натан Аке высказался о потенциальном уходе Кайла Уокера из «Манчестер Сити».

Ранее главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола сообщил , что 34-летний английский защитник попросил отпустить его из «Ман Сити», так как он «хочет изучить варианты за рубежом».

– Будет ли потерей остаться без лидерства Кайла Уокера?

– Огромной. Он важный игрок для нас, большая личность. Он также хороший парень, я очень хорошо [дружу] с ним. Посмотрим, что случится. Нет сомнений, что он был важным игроком для нас.

Он был таким на протяжении многих лет. В этом году он также большая личность в команде. Он заслуживает большой похвалы за все годы, что он был топ-игроком для этого клуба, – заявил защитник «Манчестер Сити».

Пеп о желании Уокера уйти из «Сити»: «Он хотел еще после требла, но предложение «Баварии» было недостаточно хорошим. Я его уважаю и благодарен, но предпочитаю использовать тех, кто мыслями здесь»

Уокер попросил «Сити» отпустить его. В претендентах «Милан» и Саудовская Аравия